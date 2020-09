L’Orchestra Sinfonica Ensemble Amadeus torna a suonare, in tanti alla serata

Sabato 19 settembre si è tenuto presso l’Oratorio San Filippo Neri in Gorla Minore il concerto inaugurale dell’Orchestra Sinfonica Ensemble Amadeus diretta dal Maestro Marco Raimondi con tema ‘Omaggio a Morricone’.

«Finalmente dopo sette mesi di inattività abbiamo ripreso di nuovo il cammino, la condivisione, lo stare insieme e quale luogo migliore se non l’Oratorio che quest’anno celebra il centenario dalla sua nascita e in contemporanea la nostra Festa Patronale “Madonna del Rosario”. L’affluenza di pubblico è stato più che ottima, tant’è che l’inizio previsto per le 21 è stato ritardato di 20 minuti per la registrazione del pubblico numeroso, la coda era oltre la piazza. Tutto si è svolto in massima sicurezza secondo le normative vigenti», raccontano gli organizzatori.