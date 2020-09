A Malnate un nuovo caso di Covid. Sono sei i positivi in città

Salgono a sei i casi di positività al Covid a Malnate.

Lo ha comunicato il sindaco Irene Bellifemine, che è stata informata dai medici di base attivi in città di un altro caso, che sta bene ed è stato isolato.

Aggiunto ai cinque già comunicati nelle scorse settimane, sale quindi a sei il numero attuale di soggetti contagiati attualmente presenti in città.

«Continuo a ribadire – ha commentato il sindaco – che attenersi rigorosamente alle disposizioni in vigore è l’unica via attraverso la quale ciascuno di noi può contribuire a contenere la diffusione del contagio. Non diamo spazio al virus e facciamo in modo che a vincere sia il buonsenso»