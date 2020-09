Marco Magrini: “Interventi mirati per far rinascere Masciago Primo”

«Mi chiamo Marco Magrini, ho 60 anni, sono veterinario dirigente all’ATS Insubria, sono stato sindaco di Cassano Valcuvia per 15 anni, Presidente di Comunità Montana della Valcuvia per due mandati e consigliere provinciale dal 2014 e per due anni vice presidente. Mi candido come candidato sindaco della lista n.1 “Masciago al centro“».

Perché ha deciso di candidarsi come sindaco e quando è maturata la sua candidatura? «Da sempre ho avuto a cuore la nostra Valle e quando alcuni cittadini, di cui alcuni ex-amministratori del Comune di Masciago Primo, hanno chiesto la mia disponibilità per una possibile candidatura, mi sono subito reso disponibile al servizio di questa comunità».

Come ha scelto la sua squadra? «In verità è stata la squadra a scegliermi, conoscendo le mie esperienze ed il mio operato. Ho trovato in questo gruppo persone entusiaste, coese e responsabili con l’obiettivo comune rivolto al bene per la loro comunità».

Che cosa manca a Masciago Primo? «La coalizione di cui sono onorato di essere capolista, esprime il desiderio di dare continuità ai programmi di governo degli ultimi dieci anni. Il nostro impegno è quello di mettere a disposizione energie per assicurare benessere e progresso alla Comunità. Sulle spalle degli Amministratori di un piccolo Comune pesa una forte responsabilità, bastano pochi interventi sbagliati per avviare un irreversibile degrado in ogni campo».

Quali sono i punti salienti del suo programma? «Il nostro programma politico amministrativo esprime il pensiero, le logiche d’azione, le idee e i progetti garantiti dal confronto con i cittadini e le associazioni presenti sul territorio. Tra i punti salienti troviamo: trasporto in sicurezza degli alunni: l’indennità a cui gli amministratori rinunciano, andrà ad incrementare il capitolo di bilancio destinato al sociale, ponendo particolare attenzione al trasporto scolastico, visto l’aumento esponenziale delle nascite degli ultimi anni. Riqualificazione del centro storico e connettività: Prevediamo l’incentivazione degli interventi nel nucleo storico attraverso anche la semplificazione delle procedure imposte dal Parco del Campo dei Fiori. Inoltre verranno ricercati finanziamenti per la connettività a banda larga e internet veloce per aiutare imprese, studenti e professionisti. Sicurezza attraverso l’inclusione sociale: accesso a tutti i cittadini ai servizi sociali, al mercato del lavoro e ai diritti per godere di un adeguato benessere e tenore di vita all’interno della società. Sistemazione area cimiteriale: riassetto loculi, ossari, passaggi e viali interni all’area “storica” e completamento dell’ampliamento in relazione alle esigenze del Paese. Inoltre estrema importanza sarà posta nei confronti del territorio e dell’ambiente, le ricchezze più grandi che il nostro Comune possiede».

In che modo sta conducendo la sua campagna elettorale? «Informando la popolazione, contattando a piccoli gruppi gli elettori e semplicemente spiegando le nostre intenzioni e ascoltando i loro bisogni».

Alle ultime elezioni una sola lista con difficoltà a trovare un candidato sindaco. Oggi una corsa a tre: come se lo spiega? «Questa domanda andrebbe rivolta a chi presenta liste senza residenti, o a chi presenta liste chiaramente spinte da ragioni partitiche e non come dovrebbe essere naturale da una volontà democratica di alcune persone del paese. Detto ciò, oggigiorno è sempre più difficile trovare persone disposte a prendersi in carico la responsabilità di Amministrare, soprattutto nelle piccole realtà come le nostre. Tutti hanno i propri impegni, famiglia e lavoro, togliere del tempo a queste attività, in un clima di vita frenetica, crea sempre più spesso difficoltà nel quotidiano personale. Il Comune di Masciago Primo ha sempre cercato di eleggere persone del paese disposte a dedicarsi al bene del luogo e della comunità in cui vivono. Purtroppo non è sempre possibile trovare queste persone, e così nasce la necessità di cercare al di fuori dalle proprie mura.

Quale messaggio vuole lanciare agli elettori? «Chiedo agli elettori di votare con consapevolezza. La lista “Masciago al Centro” è costituita da persone del paese che si sono sempre rese disponibili a lavorare ed ad impegnarsi per il bene comune da “buoni padri di famiglia”, non per dividere ma per unire la comunità. Non puntiamo a grandi progetti ma a interventi mirati, a misura di paese, sempre con l’obiettivo di creare qualche cosa di distintivo, di rappresentativo, di appagante, e quando possibile di riconoscibile. Poche parole e pochi proclami ma subito fatti concreti. Due azioni da realizzare entro la fine dell’anno, un intervento strutturale per la riduzione della velocità in centro al paese lungo la strada provinciale e il secondo una soluzione amministrativa per sopperire alla purtroppo carenza di personale amministrativo che si andrà a concretizzare alla fine del 2020. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati nella precedente amministrazione, che hanno condiviso le gioie, i successi e che sentono come me forte il senso di appartenenza alla Comunità e di voler continuare con entusiasmo in questa nuova sfida per il bene comune».