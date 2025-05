Una passeggiata per famiglie sul sentiero Salvatore Furia a Masciago Primo

Domenica 11 maggio la terza passeggiata per famiglie alla scoperta della Valli del Verbano, porta bambini e genitori sul Sentiero Salvatore Furia, a Masciago Primo.

L’escursione didattico-culturale promossa dalla Comunità Montana Valli del Verbano, porterà i partecipanti, grandi e piccini, alla scoperta dei fiori e delle rocce della Valcuvia in collaborazione con le Guardie ecologiche volontarie del Parco regionale Campo dei Fiori.

Il ritrovo è fissato alle 15.30 presso il parcheggio del campo sportivo di Masciago Primo.

Da lì si partirà per la passeggiata lungo il sentiero, durante la quale i più piccoli potranno divertirsi con una bella Caccia al tesoro a tema botanico, ammirare un antichissimo masso erratico, esplorare rocce e sorgenti “pietrificanti” o scoprire quali sono le numerose specie botaniche presenti.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

La partecipazione è per tutti gratuita, ma è necessaria la prenotazione entro venerdì 9 maggio compilando il modulo a QUESTO LINK, oppure telefonando al numero 0332 505001 interno 127 (martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12).

Gli organizzatori raccomandano di segnalare tempestivamente eventuali disdette.

Per tutta la durata dell’attività è richiesta la presenza di un genitore.

È inoltre consigliato l’uso di calzature adeguate per i percorsi.

In caso di maltempo, l’evento verrà annullato con comunicazione tempestiva sul sito della Comunità Montana e via email.