“In moto con Rodari”, fino alla sua casa

Tra gli eventi legati alla celebrazione per i 100 anni dalla nascita del grande Gianni Rodari, la Biblioteca di Gavirate propone ai giovani lettori e alle loro famiglie un viaggio speciale, fatto di letture sceniche itineranti nei luoghi dove visse il giovane Rodari parte della sua infanzia.

“In moto con Rodari” è il titolo dell’iniziativa in programma per il pomeriggio di sabato 26 settembre con partenza alle ore 14.30 dal Lido sul Lungolago e termine alle 18 in via Bernacchi, nel rione Fignano, proprio di fronte alla casa dove il grande scrittore e pedagogista ha abitato.

Durante il percorso la carovana guidata dagli animatori del gruppo di lettura scenica “Noi dell’agenzia di viaggi” (Gianluca Fiore, Lucia e Sara Martignoni,Patrizia Molinaro e Alessandra Rosi Bernardini con il coordinamento tecnico e artistico di Betty Colombo), promotori dell’iniziativa, proporranno ai partecipanti una serie di letture sceniche itineranti tratte dai libri di Gianni Rodari, nei luoghi che ne hanno ispirato la fantasia.

Le letture sono principalmente destinate a bambini e ragazzi della scuola primaria, accompagnati dai genitori.

Le letture saranno offerte a un pubblico in piedi, con l’adozione delle misure sanitarie anti contagio.

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria scrivendo a bibliotecagavirate@gmail.com o telefonando allo 0332 748278.