Paella e sangria d’asporto con la Proloco di Sangiano

“Paella e Sangria di fine estate” con la Proloco di Sangiano. L’appuntamento è per domenica 13 settembre al parco di Villa Fantoni dove i volontari organizzeranno il servizio d’asporto dei piatti e delle bevande, a partire dalle 11 e 30 (si consiglia la prenotazione).

Le misure anticovid infatti, non permettono di realizzare la festa come di consueto, ma la Proloco ha voluto dare un segnale positivo e di ripartenza. Il ricavato della manifestazione inoltre, servirà a garantire l’installazione della tradizionale stella cometa in cima al monte Picuz, simbolo sempre apprezzato e visibile da molto lontano.

Ecco la nota degli organizzatori: “La crisi sanitaria ha colpito duramente anche le associazioni che a causa delle giuste restrizioni a tutela della salute di tutti non hanno potuto organizzare eventi a partire da marzo e per tutto il periodo estivo – spiegano gli organizzatori –. La Proloco Sangiano si era molto adoperata per riportare il famoso carnevale Sangianese per le strade del comune, ma a pochi giorni dall’evento è stata costretta ad annullare l’evento con sommo dispiacere di grandi e piccini. Durante l’estate non ha avuto la possibilità di organizzare gli eventi che lo scorso anno hanno avuto tanto successo come la serata spagnola dove erano state servite quasi 400 porzioni di Paella oltre a fiumi di sangria. Il consiglio di amministrazione della proloco con in testa il loro presidente Luigi Paglia, non si sono dati per vinti e nonostante le mille difficoltà, hanno deciso di riproporre la tanto apprezzata paella per festeggiare la fine dell’estate”.

Il gruppo della proloco Sangiano inoltre, sta già lavorando all’organizzazione dei mercatini natalizi che quest’anno si svolgeranno in concomitanza con la festa patronale del paese il giorno 29 novembre.