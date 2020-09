Perché scegliere il Cloud hosting Magento 2 di ITTweb

Grazie al Cloud hosting Magento 2 proposto da ITTweb, software house specializzata nello sviluppo di progetti eCommerce Magento 2 con tecnologia PWA, il cliente ha la tranquillità di affidarsi a un servizio fully managed, costruito per sostenere lo sviluppo e il successo del suo shop.

Per assicurare una potenziale crescita senza colli di bottiglia, il Cloud hosting Magento 1 e 2 prevede una infrastruttura in grado di scalare virtualmente all’infinito. Non c’è alcun limite dal punto di vista hardware, vengono definiti i consumi in base alle visite.

Il modello Cost per Visit rappresenta una soluzione vantaggiosa, che riprende, ottimizzandolo, il modello pay-per-use, che viene riletto rispetto al numero di Visite per pagina. Queste corrispondono a un criterio che può essere identificato senza difficoltà da parte dell’utente.

Sfruttando il sistema pay-per-visit, il cliente ha la certezza di sostenere il medesimo costo mensile a parità di visite, anche qualora si determini un cambio tecnologico imposto dal CMS, che può generare un incremento delle risorse adoperate.

La proposta ITTweb di Cloud Hosting per Magento 1 e 2 utilizza una infrastruttura Enterprise completamente ridondata, dotata di Server HP di ultima generazione, storage SSD EMC² e networking CISCO.

All’interno dello stack tecnologico troviamo Apache, PHP 7, PHP-FPM, Database MariaDB su DB server dedicato, sistema operativo Linux CentOS 64bit su infrastruttura virtuale in alta affidabilità, Magento maintenance pack, FPC Full Page Cache, Redis, Cache contenuti statici, Memcached, e tanto altro. Il cliente può inoltre contare su connessione multi Gbit.

I plus del Cloud hosting Magento 2 offerto da ITTweb

Quali sono allora i vantaggi assicurati? L’offerta di Cloud hosting Magento 1 e 2, fornita in modalità Fully Managed, presenta straordinarie performance sotto più aspetti, tutti fondamentali per il cliente. Stiamo parlando di sicurezza, stabilità e scalabilità.

Ad esempio, c’è un supporto 24/7 proattivo sull’infrastruttura, un costante monitoraggio dello shop digitale del cliente, backup automatico giornaliero e snapshot di tutte le macchine virtuali dell’ecosistema con un minimo di 4 istanze periodiche, l’installazione delle patch per la protezione contro le vulnerabilità del Magento del cliente e altri vantaggi ancora.

Vuoi scoprire tutti i particolari dell’offerta ITTweb? Digita https://ittweb.net/. Visita il sito e centra il successo con il tuo shop Magento.