È la notte della Barca di San Pietro: tra superstizione e scienza

Nella notte tra il 28 e il 29 giugno, le case e i giardini della provincia di Varese e del Nord Italia si preparano a un rito antico, sospeso tra devozione popolare e curiosità scientifica. È la tradizione della “Barca di San Pietro“, un’usanza che torna a vivere in occasione della festività dedicata ai Santi Pietro e Paolo.

Il procedimento per realizzarla è semplice e si tramanda di generazione in generazione. Basta una brocca o una bottiglia di vetro trasparente, riempita per tre quarti d’acqua. Il passaggio fondamentale avviene versando delicatamente al suo interno l’albume di un uovo.

Una volta preparato, il contenitore va lasciato all’aperto, su un davanzale o in giardino, per tutta la notte. Al risveglio, secondo la leggenda, l’acqua dovrebbe mostrare una forma simile a una barca, completa di vele filiformi.

Sebbene il rito affondi le radici nelle credenze rurali, esiste una spiegazione legata alla termodiffusione. Il raffreddamento del terreno durante le ore notturne, contrapposto al calore trattenuto dall’acqua, genera moti convettivi.

Questi flussi termici spingono l’albume verso l’alto, modellandolo nelle caratteristiche strutture che ricordano le vele di un’imbarcazione. Per la cultura contadina del passato, però, il fenomeno non era un esperimento fisico, ma una specie di oracolo “casalingo” che avrebbe potuto prevedere fortune o penurie nel raccolto.

«Vele spiegate e fitte: segno di ottimo auspicio, meteo favorevole e raccolto abbondante». Al contrario, la presenza di «vele chiuse o assenti» veniva interpretata come il «presagio di maltempo o di un’annata agricola difficile».

A distanza di secoli dalla diffusione della tradizione, la notte del 28 giugno, molti si apprestano ancora a posizionare il proprio contenitore all’aperto. Un modo per riscoprire un legame con i cicli della natura e le consuetudini di un tempo.