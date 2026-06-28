Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

È la notte della Barca di San Pietro: tra superstizione e scienza

Alcune curiosità sulla tradizione che si ripete ogni anno tra il 28 e il 29 giugno e le istruzioni per ricrearla

La Barca di San Pietro 2020

Nella notte tra il 28 e il 29 giugno, le case e i giardini della provincia di Varese e del Nord Italia si preparano a un rito antico, sospeso tra devozione popolare e curiosità scientifica. È la tradizione della “Barca di San Pietro“, un’usanza che torna a vivere in occasione della festività dedicata ai Santi Pietro e Paolo.

Il procedimento per realizzarla è semplice e si tramanda di generazione in generazione. Basta una brocca o una bottiglia di vetro trasparente, riempita per tre quarti d’acqua. Il passaggio fondamentale avviene versando delicatamente al suo interno l’albume di un uovo.

Una volta preparato, il contenitore va lasciato all’aperto, su un davanzale o in giardino, per tutta la notte. Al risveglio, secondo la leggenda, l’acqua dovrebbe mostrare una forma simile a una barca, completa di vele filiformi.

Sebbene il rito affondi le radici nelle credenze rurali, esiste una spiegazione legata alla termodiffusione. Il raffreddamento del terreno durante le ore notturne, contrapposto al calore trattenuto dall’acqua, genera moti convettivi.

Questi flussi termici spingono l’albume verso l’alto, modellandolo nelle caratteristiche strutture che ricordano le vele di un’imbarcazione. Per la cultura contadina del passato, però, il fenomeno non era un esperimento fisico, ma una specie di oracolo “casalingo” che avrebbe potuto prevedere fortune o penurie nel raccolto.

«Vele spiegate e fitte: segno di ottimo auspicio, meteo favorevole e raccolto abbondante». Al contrario, la presenza di «vele chiuse o assenti» veniva interpretata come il «presagio di maltempo o di un’annata agricola difficile».

A distanza di secoli dalla diffusione della tradizione, la notte del 28 giugno, molti si apprestano ancora a posizionare il proprio contenitore all’aperto. Un modo per riscoprire un legame con i cicli della natura e le consuetudini di un tempo.

Tutti gli eventi

di luglio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.