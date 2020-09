Pronti, partenza, via: tutti in aula in sicurezza a Luvinate

Tutto pronto a Luvinate per l’avvio delle attività scolastiche per lunedì 14 settembre. Amministrazione Comunale, Insegnanti e Dirigenza Scolastica hanno lavorato tutta l’estate per arrivare preparati a questo importante ed atteso appuntamento.

DISTANZA DI SICUREZZA – Dopo vari sopralluoghi e confronti, si è confermata la capacità della scuola di ospitare – in sicurezza e nel rispetto del distanziamento sociale – tutti i bambini nelle rispettive classi. Non è stato necessario l’acquisto di nuovi banchi, essendo quelli già in uso a scuola regolari ed adatti alle esigenze attuali.

NUOVO INGRESSO E SUPPORTO DI 20 VOLONTARI – Per favorire gli opportuni distanziamenti al momento degli ingressi, il Comune ha realizzato una terza entrata sul retro della scuola su via Mazzorin. Ai genitori è stato già comunicato l’ingresso di competenza in base alla classe dei figli. Il Comune ha provveduto alla stampa dei necessari cartelli informativi e da lunedì un team di 20 volontari – per le prime settimane di avvio – garantiranno il rispetto delle normative, guidando genitori ed alunni.

ATTIVITA’ PRE E POST SCUOLA: QUOTIDIANA IGIENIZZAZIONE CENTRO SOCIALE. MENSA A SCUOLA TUTTI GIORNI – Confermato il supporto alle famiglie nelle attività di prescuola e post scuola nei giorni di non rientro. L’attività si svolgerà non più nell’edificio scolastico ma presso il Centro Sociale, che sarà giornalmente sanificato su iniziativa del Comune. Come di consueto invece presso l’edificio scolastico sarà garantita –anche nei giorni di non rientro – l’attività della mensa, con personale addetto e formato secondo i vari protocolli.

LAVORI ESTIVI: SOSTITUZIONE CALDAIA E ATTIVITA’ DI EFFICIENTAMENTO E MANUTENZIONE – Durante l’estate si sono svolte molteplici attività di manutenzione ed efficientamento, come la sostituzione della caldaia con una più moderna ed ecologica ed altri interventi di messa in sicurezza. Inoltre si sono svolte diverse e preziosissime attività di manutenzione su coordinamento dell’Ufficio Tecnico e anche con il supporto di volontari dell’Amministrazione.

GRAZIE AL CORPO DOCENTI, “SCUOLA E BAMBINI PRIORITA’ DEL PAESE” – “Seppur consapevoli della straordinarietà del periodo che stiamo vivendo, siamo sereni perché tutti hanno lavorato con responsabilità ed impegno per arrivare preparati lunedì. Ringrazio l’Ufficio Tecnico, la Dirigenza Scolastica ed il personale ausiliario, come la cooperativa di supporto nelle attività integrative e tutti i nostri volontari. Ringrazio soprattutto il Corpo Docenti e la Coordinatrice con cui, anche nel periodo estivo, è stato costante il confronto oltre che la presenza a scuola per affrontare i piccoli e grandi dubbi. Da lunedì saremo come di consueto a fianco della nostra Scuola per condividere e supportare, dove necessario, attività e progetto dell’anno scolastico. La ripresa della scuola e la formazione ed educazioni dei bambini devono essere la priorità del Paese”.