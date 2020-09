Pullman scolastici: passeggeri contingentati e con l’obbligo della mascherina

Pullman scolastici pieni all’80% della capienza. Estensibile al 100% se la distanza da coprire sarà inferiore ai 15 minuti. Così è stato deciso nell’accordo tra Governo centrale e le regioni in vista dall’avvio dell’anno scolastico.

Cosa succederà a bordo dei bus non sarà semplice prevedere. Non esistono tornelli e non c’è personale che possa limitare l’accesso ai mezzi già “completi”. Per risolvere il complesso problema si opta per gli ingressi scaglionati in classe, in base a diverse programmazioni orarie anche se, ed è il caso del quartiere scolastico di Tradate, l’impossibilità a raddoppiare i trasporti ha costretto gli istituti a trovare soluzioni alternative come specifica un rappresentante del consiglio di istituto del Geymonat :« È stato comunicato martedì scorso che il servizio trasporti effettuerà un solo turno con orario identico agli anni precedenti e conseguentemente è stato necessario optare per una turnazione delle classi con settimane di presenza alternate a settimane di didattica a distanza. Nel corso di questi mesi più volte si è dovuto ridiscutere più volte l’organizzazione dell’orario, condizionati da continui mutamenti non dipendenti certamente dalle scelte delle scuole, ma subiti senza alternative».

Alla base c’è un problema di mezzi e di risorse che ha portato a identificare soluzioni parziali. Sui bus, a seconda dei modelli potranno salire tra le 50 e le 65 persone. La maggior parte occuperà i posti a sedere mentre quelli in piedi varieranno in base alle regole puntuali che devono essere ancora comunicate.

Al di là dei numeri, comunque, sarà fondamentale che tutti i passeggeri rispettino le regole di sicurezza indossando innanzitutto la mascherina.

Di certo, al momento, il 14 settembre sarà un banco di prova importante per tutti fuori e dentro la scuola. Il ritorno alla normalità, tanto agognato, richiederà la collaborazione di tutti.