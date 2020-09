Quattro camminate tra i siti Unesco della Lombardia

Al fine di valorizzare le peculiarità e le bellezze dei territori lombardi toccati dai percorsi del Cammino di Sant’Agostino e del Sentiero di Leonardo, l’Associazione organizza e propone per l’autunno 2020 alcune camminate spettacolari che toccheranno cinque luoghi UNESCO del territorio regionale lombardo. Questo il calendario:

Domenica 4 ottobre 2020 – Da Gorgonzola a Trezzo sull’Adda, lungo il Naviglio della Martesana arrivando al Villaggio operaio di Crespi d’Adda (sito Unesco), lungo il Cammino di S. Agostino;

Domenica 18 ottobre 2020 – Da Ganna al Santuario del Sacro Monte di Varese (Sito Unesco) nel parco naturale regionale di Campo dei Fiori, lungo il Sentiero di Leonardo;

Domenica 25 ottobre 2020 – Da Imbersago a Sotto il Monte Giovanni XXIII e sino alle Mura di Bergamo (Sito Unesco) lungo il collegamento dal Cammino di Sant'Agostino all'Alta Via delle Grazie;

Sabato 31 ottobre 2020 – Da Castiglione Olona al Monastero di Torba (Sito Unesco) nel Parco della Valle dell'Olona, sino al Santuario di Busto Arsizio lungo il Sentiero di Leonardo e di Sant'Agostino.

I percorsi identificati saranno accompagnati da volontari dell’Associazione, sono non impegnativi e della lunghezza variabile dai 12 ai 22 km.

Alla partenza di ogni giornata sarà consegnata gratuitamente la Credenziale del Pellegrino per la vidimazione. L’iscrizione è obbligatoria, scrivendo a info@camminodiagostino.it. La partecipazione è gratuita, è richiesto un piccolo contributo libero a copertura delle spese organizzative. Si rammentano per quanto ovvio le prescrizioni Covid-19 vigenti in materia di manifestazioni all’aperto.

Tutti i dettagli dei programmi delle singole giornate saranno pubblicati con congruo anticipo sulla pagina FB ufficiale del Cammino di Sant’Agostino.