A scuola e in città in bici: mai come quest’anno è una buona idea

Pubblichiamo l’intervento del presidente di Fiab Ciclocittà Varese su mobilità sostenibile e riapertura delle scuole: mai come quest’anno il momento è favorevole alle due ruote, è arrivato il momento di pensare ai parcheggi

Le scuole finalmente riaprono: una ottima notizia per i nostri ragazzi, privati per molti mesi del loro diritto/dovere più importante.

Come associazione vogliamo evidenziare una questione specifica, ma non marginale: infatti se ne sta parlando molto.

Traffico” è ormai da molti anni un binomio tristemente noto, in quanto la frequenza scolastica determina un notevole aumento di traffico, in generale ma particolarmente intorno alle scuole.

La nostra associazione – che fa parte della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ed è promotrice per statuto della bici come mezzo di trasporto – non può non rilevare che soprattutto quest’anno pedalare nel percorso casa-scuola rappresenta un’ottima scelta: per la salute, per il risparmio, per una socialità “alla giusta distanza” siamo spinti a dire (dallo spirito del tempo attuale).

Per questo stimiamo meritevoli di grande attenzione e sostegno coloro i quali a Varese, siano genitori o docenti o altri “influencer” , pensano o cominciano a pensare a limitare l’uso (spesso abuso) dell’automobile, a favore della bici, tradizionale o a pedalata assistita. E’ una possibilità di spostamento urbano più accessibile di quanto si creda, soprattutto nella modalità “assistita” che impedisce di sudare anche se si portano oggetti pesanti, come libri o altro.

Pedalare può diventare un’abitudine irrinunciabile, perché rende più felici. La bici funziona – e funzionerà – facendo divertire, risparmiare e stare bene, fisicamente e mentalmente, quanto più la viabilità sarà adeguata, con limiti di velocità, misure di sicurezza, parcheggi per bici adeguati e posizionati nei punti strategici. Nello specifico: all’ingresso delle scuole.

Recentissime modifiche al Codice della Strada consentono agli amministratori di provvedere in tal senso: la parola dunque a chi ha la responsabilità di gestire la viabilità e la “cultura del muoversi” a Varese.

Leonardo Savelli

presidente Fiab – Ciclocittà Varese