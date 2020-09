Scuole di Malnate, i Servizi integrativi scolastici

L’Amministrazione Comunale di Malnate, dopo il lungo periodo di chiusura degli istituti scolastici e tenendo conto delle normative anticontagio, ha comunicato alle famiglie l’avvio di un nuovo inizio di tutti i servizi integrativi all’orario scolastico per l’anno 2020/2021.

L’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” ha deliberato, in data 4 settembre, il calendario e l’orario scolastico per il 2020/2021 sulla base del quale sono stati costruiti e riorganizzati i servizi educativi integrativi comunali.

Per garantire la sicurezza degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria e il rispetto delle normative anti Covid-19 di recente pubblicazione i servizi di trasporto, pre-assistenza, mensa e doposcuola partiranno il 1° ottobre.

Il dettaglio:

SCUOLA INFANZIA:

inizio scuola: lunedì 7 settembre 2020 con orario ridotto fino a venerdì 9 ottobre 2020

MENSA da lunedì 7 settembre 2020

SERVIZIO TRASPORTO da giovedì 1 ottobre 2020 con viaggio solo andata fino a venerdì 9 ottobre 2020

SCUOLA PRIMARIA:

inizio scuola: lunedì 14 settembre 2020 con orario ridotto (no rientri) fino a venerdì 9 ottobre 2020

PRESCUOLA da giovedì 01 ottobre 2020 servizio attivo nei plessi C. Battisti e B.Bai

ASSISTENZA MENSA- DOPOSCUOLA da giovedì 01 ottobre 2020 servizi attivati nei plessi C. Battisti e B. Bai ( gli alunni frequentanti il plesso T. Galbani iscritti ai servizi saranno accompagnati con lo scuolabus presso il plesso C. Battisti)

POSTSCUOLA: al momento non è stato attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di alunni

TRASPORTO da giovedì 01 ottobre 2020 solo per i plessi T. Galbani e C. Battisti

MENSA nei giorni di rientro (lunedì e mercoledì) da lunedì 12 ottobre 2020

SCUOLA SECONDARIA:

inizio scuola: lunedì 14 settembre 2020 con orario ridotto (no rientri) fino a venerdì 9 ottobre 2020

TRASPORTO da giovedì 1 ottobre 2020

MENSA da lunedì 12 ottobre 2020