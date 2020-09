Tamponi veloci, “grazie ad Ats“

Buongiorno,

vorrei ringraziare pubblicamenteq ATS Insubria e Asst Valle Olona per la rapidità con cui hanno gestito la richiesta di tampone effettuata dal mio medico.

Mercoledì 23 settembre il mio medico curante fa richiesta di tampone all’ATS Insubria. Il pomeriggio stesso Ats mi risponde dicendomi che verrò contattata da ASST Valle Olona per effettuare il tampone. Giovedì 24 mi contatta l’ospedale di Busto fissandomi per la mattinata successiva ,venerdì 25, il tampone.

Sabato 26 il tampone era già disponibile nel mio fascicolo sanitario.

Rendendomi conto del lavoro aggiuntivo di cui gli ospedali devono farsi carico anche solo per processare gli esami di laboratorio, volevo ringraziare pubblicamente ospedale di Busto Arsizio, e tutta la macchina amministrativa ATS-ASST per la rapidità e la professionalità con la quale hanno gestito la situazione.

Lettera firmata