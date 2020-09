Tangenziale di Milano, tre settimane di lavori (e chiusure) sullo svincolo tra A50 e A7

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. comunica che, nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione e adeguamento delle barriere di sicurezza della A50 Tangenziale Ovest, è stata programmata la chiusura di rami di svincolo dell’Interconnessione A50/A7.

Più in dettaglio, dalle ore 22.00 del 16 settembre fino al 9 ottobre 2020 (ordinanza 262/2020) verrà disposta la chiusura permanente dei seguenti rami di svincolo:

Interconnessione A50-A7 in entrata da A7 Genova per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in carreggiata sud (direzione A1-Bologna) allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese, per il successivo ingresso in carreggiata nord.

Interconnessione A50-A7 in uscita per A7 Genova da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in Autostrada A7 direzione Milano allo svincolo di Assago o, in alternativa, al successivo di MI-Q.re Cantalupa per l’ingresso in direzione Genova.