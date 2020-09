Torna l’autunno cardanese, ecco tutte le info

Anche quest’anno, come da tradizione, Sbocciart torna ad animare Cardano al Campo. È ormai un appuntamento fisso per la cittadina a ridosso di Malpensa, e il Covid non ne ha impedito l’organizzazione. Saranno rispettate le normative anti contagio, e l’evento si terrà anche in caso di maltempo: si sposterà, in tal caso, alla sala Sandro Pertini, comunemente conosciuta come il Cubo.

Il programma

Tra il 3 e il 4 ottobre un weekend di acrobazie, magie, ventriloqui e balli. Gli eventi saranno accessibili su prenotazione, chiamando il numero 347 2785195 o inviando una mail all’indirizzo info@sbocc.it.

Si parte sabato 3 dalle 15, in piazza Falcone Borsellino, con la pittura 3D di Dagrè; alle 16 Andrea Fratellini e Zio Tore terranno uno spettacolo di magia e ventriloquismo; alle 17:15 l’Escuderia Swing terrà un’esibizione e un laboratorio; alle 18:30 sempre il duo Fratellini e Tore replicheranno lo spettacolo di magia.

In piazza Ghiringhelli doppio appuntamento, alle 16 e alle 18, con l’acrobatica aerea con tessuti a U di Pink Mery.

In piazza Passaggio Cuoricino alle 15 Vincenzo Campisi e Fiorenza Sanroni Palmieri esporranno le loro opere pittoriche, mentre la compagnia Carpa Diem terrà un’esibizione acrobatica. Alle 16 Calandra e Perricone canteranno una canzone dedicata alla città, e Anna di Frozen 2 attenderà i bambini per un saluto e una fotografia. Alle 17:30 la replica dell’esibizione di Carpa Diem.

Domenica 4 ottobre, in piazza Falcone Borsellino, si potrà trovare la pittura di Dagrè e, alle 15:30 e alle 17, lo spettacolo di bolle e magia di Soap Zirko.

In piazza Ghiringhelli alle 16 ci sarà il cabaret di Roberto de Marchi, e alle 18:30 Arte Makia si esibirà con lo spettacolo di circo contemporaneo.

In piazza Passaggio Cuoricino continuerà la doppia esposizione di Campisi e Palmieri, mentre dalle 15 ci saranno i laboratori creativi per bambini con Bimba Ballerina; alle 17:30 Roberto de Marchi replicherà il suo spettacolo di cabaret.