Un bando “tira l’altro”, settantamila euro per Castronno

Castronno si porta a casa un altro “tesoretto”. Settanta mila euro che l’amministrazione comunale è riuscita ad aggiudicarsi partecipando ad un bando statale. Oggi la comunicazione ufficiale dell’assegnazione.

Una cifra importante che in parte sarà utilizzata per realizzare il progetto del centro polisportivo di via Piave: «Abbiamo già partecipato al bando di Regione Lombardia ma i finanziamenti sono vincolati all’avvio del progetto esecutivo entro il mese di ottobre. I 70 mila euro ci consentono di accelerare anche su questo fronte – spiega il sindaco Giuseppe Gabri -.

Abbiamo in programma di realizzare opere importanti per Castronno, ma è davvero prematuro parlarne. Però ci stiamo muovendo per investire capitali, prendendoci anche qualche rischio, per migliorare e far crescere il paese».

I finanziamenti di Regione Lombardia al progetto di riqualificazione del centro polisportivo di via Piave dove l’Amministrazione comunale di Castronno intende far sorgere la nuova area feste comunale, sono stati assegnati all’inizio di agosto. Il quadrilatero prescelto è il campo in terra rossa di fronte alla tensostruttura comunale.