Un concorso “social” per raccontare le bellezze del Piemonte

Il Piemonte è: libertà, bellezza, gusto e spirito. Lonely planet Italia in collaborazione con Visit Piemonte e la Regione ha organizzato un concorso “social” dedicato a chi vorrà raccontare la propria vacanza ideale in Piemonte attraverso foto, collage e video.

Per partecipare al concorso “Il Piemonte che non ti aspetti” è sufficiente pubblicare sulla propria pagina Instagram una fotografia, una gallery, un collage o un video accompagnati da una didascalia esplicativa, che raccontino gli aspetti più particolari legati al territorio e all’immaginario piemontese. I temi su cui bisogna concentrarsi sono quattro e riguardano: le attività all’aperto; l’arte e la cultura; l’enogastronomia; e la spiritualità (anche attraverso la scoperta dei piccoli borghi).

La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni utente dovrà “taggare” sotto i propri contenuti @lonelyplanet_it e @visit_piemonte e infine indicare gli hashtag #ilpiemontechenontiaspetti e #VisitPiemonte (l’account Instagram dell’utente non dovrà essere impostato come “privato”). C’è tempo fino al 21 ottobre.

Il vincitore del contest riceverà un soggiorno di una notte in Piemonte per due persone. Inoltre, i contenuti vincitori verranno pubblicati in un articolo di narrazione dedicato alla regione Piemonte.