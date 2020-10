Il 7 ottobre debutta il nuovo consiglio comunale di Golasecca

Si insedierà mercoledì 7 ottobre il nuovo consiglio comunale di Golasecca, con contestuale giuramento del sindaco Claudio Ventimiglia, riconfermato alla guida del paese.

Il consiglio si terrà alle 18, nella sala consiliare in Municipio, nella piazza centrale del paese. Come da Legge, nella prima seduta è prevista la verifica e ratifica dei consiglieri comunali eletti dalle due liste di maggioranza e minoranza, il giuramento del sindaco. Proprio il primo cittadino eletto guida, secondo la normativa per i piccoli Comuni, i lavori dell’assemblea.

E la giunta comunale? Ventimiglia mantiene il riserbo: «Abbiamo già idee, ma la annunceremo durante la prima seduta». Ventimiglia si avvarrà della possibilità di un assessore esterno, vale a dire non preso dalle file dei consiglieri eletti? «Probabilmente sì, ma non voglio anticipare».

In consiglio siedono per la maggioranza, oltre al sindaco, Bruno Specchiarelli (già vicesindaco), Cinzia Chierichetti, Umberto Serafino Pinetti, Fulvio Miscione, Rossella Bosco, Matteo Guida e Antonio Zaccaria. La lista di minoranza “Golasecca tradizioni e futuro sostenibile” sarà invece rappresentata da Madì Reggio, da Matteo Maggioni e da Antonio Pellizzaro.

