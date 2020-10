7 piante sempreverdi per il tuo giardino

Se anche tu cerchi una pianta che possa durare anche di inverno senza richiedere troppe cure e attenzioni, leggi questo elenco che ti indica ben sette piante per un giardino sempreverde.

L’echinacea, la margherita perenne

Se anche tu vuoi un giardino curato e rigoglioso in tutte le stagioni, prova a piantare l’echinacea. Originaria del Nord America, si adatta facilmente ai cambiamenti climatici per crescere alle temperature più rigide. Si tratta di una specie di margherita con fiori di colore dal rosa al viola. È piuttosto diffusa molto nota soprattutto per le sue proprietà officinali. Sta molto bene piantata alla base di una casetta da giardino elegante.

L’acero giapponese con foglie rosse

Nel momento in cui sei alla ricerca di una pianta esotica per dare una nota di colore al tuo giardino, scegli l’acero giapponese. Puoi trovare piccoli arbusti che non superano il metro ma anche grandi alberi per creare zone d’ombra in giardino. Di solito, è una pianta che cresce lentamente perciò non ti ritrovi all’improvviso con un arbusto troppo grande rispetto quello che avevi pensato.

Il rosmarino, un’erba aromatica immancabile

Una pianta perenne che resiste anche agli inverni più rigidi è sicuramente il rosmarino. Quest’erba aromatica non può mancare nei giardini anche perché torna sempre utile in cucina. Si sviluppa in fretta e può essere usata anche per realizzare una sezione della siepe perimetrale.

La profumatissima lavanda

Nella lista delle piante sempreverdi per il giardino non poteva mancare la lavanda con un fiore tra i più apprezzati e diffusi al mondo, grazie anche alle sue proprietà officinali. I suoi fiori di colore viola non sono molto alti e si concentrano nella parte alta delle spighe. La pianta assume un aspetto a cespuglio, ottima anche per il vialetto davanti all’abitazione.

Il pino mugo nano

Tutti gli abeti e i pini sono specie sempreverdi. In particolare il pino mugo, si trova in certe varietà cosiddette conifere nane che sono molto facili da coltivare e si adattano ad ogni zona. Ha un alto potere decorativo grazie ai rami con fitti aghi scuri e piccole pigne. Anche questa è una pianta officinale molto usata per curare i malanni stagionali grazie alle sue proprietà emollienti e antinfiammatorie.

L’erica, perfetta anche il vaso

L’erica è una pianta sta bene al freddo, tanto che fiorisce il pieno autunno. Le foglie verdi persistono tutto l’anno perciò è perfetta se cerchi una pianta permanente per il giardino senza doverci lavorare a ogni cambio di stagione. I suoi fiori si caratterizzano per una colorazione rosa chiara e lilla ma ci sono anche alcune spezie ibride con i fiori bianchi oppure rossi. Si usa molto anche in vaso e secca per realizzare centritavola autunnali.

Il caprifoglio o lonicera

Se sei alla ricerca di un piccolo arbusto per ornare un muro, una recinzione, una siepe oppure un pergolato, prova il caprifoglio, che può essere indicato anche come il nome di lonicera. Le sue foglie sono perenni e a maggio sviluppa un bellissimo fiore dall’aspetto esotico di colore rosa e arancione.