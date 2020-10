Fino a 710 euro di contributi per chi è in difficoltà con le bollette

Dopo l’intervento di sostegno alle famiglie nel periodo del lockdown tramite buoni alimentari, che ha aiutato 400 famiglie in crisi, e l’intervento di sostegno alle famiglie in affitto in situazione di fragilità economica che ha aiutato 50 nuclei familiari, il Comune di Cassano Magnago è pronto con un altro intervento sociale per l’anno 2020.

«Nell’ambito dei programmi di intervento sociale 2020, il Comune concede contributi economici fino ad un massimo di € 710,00 a famiglie in difficoltà nel sostenere il pagamento delle spese di energia elettrica e riscaldamento, anche a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19» spiega l’assessore al sociale Anna Lodrini.

DESTINATARI

 Famiglie in condizioni di povertà o in stato di bisogno, residenti nel Comune di Cassano Magnago da almeno un anno alla data del bando, con priorità per quelle che abbiano perso o sensibilmente ridotto le proprie entrate a seguito dell’emergenza Covid-19

REQUISITI ECONOMICI PER L’ACCESSO DEL BENEFICIO

 ISEE ordinario o corrente 2020 non superiore a € 20.000,00

 Patrimonio mobiliare disponibile dell’intero nucleo familiare inferiore a € 3.000,00 al 30/07/2020;

Sono ESCLUSI dal contributo:

 i percettori di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza o trattamenti assimilabili (es.REI) superiore ad una media di € 200,00 mensili nel periodo febbraio/luglio 2020;

 i titolari di pensioni dirette o indirette, pensioni sociali, assegni sociali, trattamenti di invalidità civile;

 i percettori di contributi comunali per la medesima finalità di importo complessivo superiore a € 200,00 nel corso dell’anno 2020.

ISTRUTTORIA E MODALITA’ DI EROGAZIONE

Il contributo verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse, pari ad € 50.000,00, secondo una graduatoria redatta in ordine di indicatore ISEE, a partire dal valore inferiore, con precedenza per i nuclei familiari in stato di particolare fragilità economica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. A parità di valore ISEE la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori.

Presentazione delle domande entro le ore 13,00 del 6 novembre 2020.

Testo completo del bando e schema di domanda sul sito www.cassano-magnago.it sezione “Annunci ed informazioni”. Per info: tel. 3470710944