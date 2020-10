Accam, approvato l’atto d’indirizzo per l’ingresso di Amga e Agesp

E’ stato approvato a maggioranza l’atto di indirizzo per la la Newco con le società di raccolta dei rifiuti, la legnanese Amga (oggi Aemme Linea Ambiente) e la bustese Agesp. Astenuto il neo-sindaco Lorenzo Radice mentre Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio, non ha partecipato al voto.

L’obiettivo è l’attuazione di un piano industriale che proroghi lo spostamento della data di spegnimento che non potrà essere prima del 2032 per arrivare ad una gestione unica e integrata dell’intero ciclo dei rifiuti che parta dalla raccolta fino all’incenerimento, senza dimenticare il nuovo impianto Forsu in fase avanzata di realizzazione che gestirà il ciclo dell’umido.

Il piano ora dovrebbe passare nei consigli dei comuni soci, ma senza l’adesione di Busto sarà difficile una sua messa in pratica.