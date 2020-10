Auguri del sindaco in videochiamata per i 100 anni di nonna Rosina

Nonna Rosina compie 100 anni ma è in casa di riposo e il sindaco e tutta la comunità le fanno gli auguri “virtualmente”. Protagonista per un giorno la signora Rosina che oggi, giovedì 22 ottobre, celebrava un traguardo davvero importante. Ma l’emergenza Covid ha tenuto lontani parenti ed amici e non ha potuto festeggiare come forse avrebbe voluto.

Così tutta la comunità ha deciso di farle gli auguri su Facebook e il sindaco Giuseppe Licata le ha fatto una videochiamata.

“Le norme anti Covid-19 mi hanno impedito di andare a trovare la signora Rosina, lozzese, presso la residenza per anziani dove alloggia- ha scritto il sindaco in un post- , ma grazie alla tecnologia ho potuto lo stesso portarle gli auguri da parte di tutta la comunità nel giorno dei suoi 100 anni. Buon compleanno signora Rosina!”

E Giovanna nel gruppo Sei di Lozza se…ha scritto: “La nostra Rosina compie 100 anni. Si trova al Molina ma in grande forma. Uniamoci agli auguri per farla sentire meno solo. Tantissimi auguri dalla comunità di Lozza”.