Casciago, castagnata della Pro Loco in versione “take away”

La castagnata della Pro Loco di Casciago è confermata.

Domenica 18 ottobre al parchetto della Pinetina di via Pascoli dalle 14.30 alle 17 ci sarà la possibilità di acquistare un sacchetto di fumanti caldarroste preparate dai volontari dell’associazione casciaghese.

Vanno rispettate le regole anti Covid: niente assembramenti, indossare tassativamente la mascherina, mantenere il distanziamento e utilizzare l’igienizzante.

Sarà una castagnata “take away”, con sacchettini monodose da asporto, da gustare durante la passeggiata pomeridiana dopo una sosta al parchetto di via Pascoli. Non ci saranno dolci e vin brulè, ma per quest’anno va così.