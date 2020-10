Il comandante Giuseppe Cattoretti assume l’incarico a tempo pieno

È al lavoro già dal primo di ottobre negli uffici di via Roma a Cocquio Trevisago il comandante della polizia locale Giuseppe Cattoretti (nella foto), che a luglio ha partecipato ad un bando di mobilità aggiudicandosi la posizione direttiva del comando della cittadina del Medio Verbano, che sfiora i 5 mila residenti.

Cattoretti, classe 1958 e con grande esperienza nell’ambito della polizia locale lascia l’incarico di ufficiale direttivo alla polizia locale di Gallarate.

Con il grado di Commissario capo di polizia locale, l’ufficiale assume l’incarico di tempo pieno a Cocquio Trevisago andando a completare la pianta organica del comparto sicurezza che ora oltre al comandante vanta due agenti fissi sul territorio.

«Sono previsti anche degli impegni aggiunti da parte di sottufficiali che saltuariamente sono chiamati per servizi di vario genere e grazie al loro contributo e agli sforzi dell’amministrazione comunale è possibile in alcuni frangenti contare su un totale di quattro unità di polizia locale schierati sul territorio», spiega lo stesso Cattoretti, che commenta in maniera positiva l’incarico assunto.

Oltre al comparto scuole, che vede la presenza di ben due plessi – primaria e secondaria inferiore – e di una struttura privata di materna, la polizia locale è chiamata ad operare per garantire il servizio anche nei pressi del centro storico oltre che nelle frazioni montane, come Caldana e Cerro, in un territorio piuttosto vasto e variegato nella composizione demografica e nelle diverse esigenze dei cittadini che lo compongono.

Un altro contesto che merita particolare attenzione è il comparto stazione/centro commerciale e il parco pubblico nelle adiacenze dello scalo ferroviario.