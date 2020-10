I consigli per iniziare a svapare

Lo svapo rappresenta la soluzione più efficace per chi desidera smettere di fumare. Con le sigarette elettroniche vengono meno tutte le conseguenze dannose per la salute tipiche delle sigarette tradizionali, in quanto i liquidi non vengono bruciati ma solo vaporizzati: questo vuol dire che non c’è combustione e, di conseguenza, non si sviluppano sostanze nocive. Per conoscere meglio le caratteristiche dello svapo, ci siamo rivolti agli esperti di https://www.volari.it/ .

Come è fatta una sigaretta elettronica?

Una sigaretta elettronica è formata da un dispositivo che serve ad attivare l’erogazione di energia, da una cartuccia di liquido, da una resistenza e da una batteria. All’interno della resistenza c’è del cotone intriso di liquido, il quale viene vaporizzato nel momento in cui la batteria produce l’energia necessaria a scaldare la resistenza. Si può attivare la batteria in maniera manuale o in automatico, attraverso un sensore che ha la capacità di identificare il cambio del livello di pressione che nasce dall’aspirazione della e-cig da parte dell’utente.

Qual è la procedura alla base dell’uso di un liquido per sigarette elettroniche?

Come si è detto, una resistenza scalda il liquido fino a quando esso non vaporizza. I liquidi sono composti da acqua, glicerina vegetale, glicole propilenico e aromi alimentari; la presenza di nicotina, invece, è opzionale. La glicerina e il glicole propilenico sono due additivi alimentari che di solito vengono impiegati per la produzione di gomme da masticare, di frutta secca, di caramelle, di pasticcini, di sciroppi e di prodotti da forno. Oltre che in ambito alimentare, comunque, queste due sostanze sono utilizzate anche nel settore cosmetico, per esempio come ingrediente di pomate. Il fumo scenografico in discoteca o a teatro si realizza proprio con la glicerina vegetale e il glicole propilenico.

A che cosa servono tutte queste sostanze?

La glicerina ha lo scopo di rendere il vapore più corposo, mentre il glicole propilenico agisce in qualità di vettore dell’aroma. Gli aromi alimentari, come è facile intuire, servono a dare sapore. A volte in alcuni liquidi ci può essere etanolo, ma comunque in quantità modeste; in altri casi, invece, ci può essere acqua depurata, che serve a modificare la temperatura di ebollizione e la viscosità. Il nostro consiglio è quello di evitare tutti i prodotti caratterizzati da dubbia provenienza, cioè quelli che non sono muniti di certificazione, per essere sicuri di avere a che fare con liquidi innocui dal punto di vista della salute.

Però la nicotina è pericolosa, no?

Certo, ma non è presente in tutti i liquidi: è facoltà dello svapatore scegliere se ricorrere o meno a questo prodotto. Tuttavia va detto che di per sé la nicotina si caratterizza per un potenziale di dipendenza contenuto, in quanto molto dipende dalla rapidità di assorbimento. Inoltre la nicotina non ha conseguenze negative a livello del sistema cardiovascolare né ha effetti cancerogeni; se così fosse, non si potrebbero vendere le gomme e i cerotti alla nicotina in mancanza di una prescrizione medica. Non è vero che la nicotina è la ragione principale di tutte le patologie correlate al fumo, in quanto i danni maggiori sono quelli dovuti alla combustione.

Quindi svapare fa meglio che fumare?

Decisamente sì, e chiunque sia passato da una sigaretta tradizionale a una elettronica ha avuto modo di rendersene conto. Infatti, nella transizione dal fumo allo svapo il corpo cambia, e si verificano mutamenti dal punto di vista della salute: l’organismo reagisce perché non è avvelenato dalle molteplici tossine causate dal fumo, e nel giro di non più di un mese si può disintossicare. Non ci si deve preoccupare se nei primi giorni si ha la tosse, perché ciò dipende dalla purificazione e dalla rigenerazione che sta interessando le vie aeree. Non a caso, in poche settimane si riprende a respirare senza problemi, e inoltre si ricomincia a cogliere gli odori e i sapori in tutta la loro intensità. In sintesi, se anche quando si inizia a svapare si dovessero avvertire dei sintomi fastidiosi, che poi in realtà sono il risultato dell’aver detto addio alle sigarette normali, tali inconvenienti sono destinati a sparire nel giro di alcune settimane.

Come si deve iniziare a svapare?

Il nostro suggerimento è quello di comprare due dispositivi diversi, in modo tale da poter usare, a seconda dei casi e delle esigenze, liquidi con concentrazioni di nicotina e aromi differenti. È utile sapere che la glicerina e il glicole propilenico sono sostanze igroscopiche, il che vuol dire che assorbono l’acqua: per questo motivo si può percepire una sensazione di gola e bocca secche. Ecco perché i primi tempi conviene bere un po’ di più rispetto a ciò a cui si è abituati.

È difficile svapare?

No, ma di sicuro quando si passa dalle sigarette classiche a quelle elettroniche non si può fare a meno di modificare alcune delle proprie abitudini. All’inizio può essere complicato ritrovarsi con il serbatoio vuoto o con la batteria scarica mentre si è in giro se non si ha con sé tutto quel che serve per rimediare, mentre se si fuma è tutto più facile perché i distributori di sigarette sono pressoché ovunque. Proprio perché si tratta di una mera questione di abitudine, però, è sufficiente lasciar passare poche settimane per accorgersi di come lo svapo entri a far parte facilmente della routine di tutti i giorni. Alla fine basta ricordarsi di riempire il serbatoio prima di andare via da casa, no?

