Corbo (Pd): “Inarrestabile incremento dei contagi, Fontana decida misure localizzate”

«Con i dati che evidenziano un inarrestabile incremento del numero di contagi nella nostra provincia occorre che il presidente Fontana decida misure mirate localmente per la nostra provincia». Lo ha detto in serata il segretario provinciale del Pd Giovanni Corbo.

«Abbiamo una percentuale del 24%di tamponi positivi che metterà in crisi il sistema sanitario della nostra provincia – prosegue Corbo – E’ un rischio che non possiamo permetterci. Occorre essere tempestivi e, oltre alle misure restrittive e mirate, è necessario incrementare, come più volte ribadito, le Usca per alleggerire il carico di lavoro delle strutture ospedaliere. Occorre creare nuove postazioni sul territorio provinciale per fare i tamponi in maniera sempre più rapida. Nessun altro indugio può essere consentito a Regione Lombardia su questi provvedimenti».