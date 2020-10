Covid: obbligo di mascherine anche all’esterno

Il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021, con una delibera, lo stato d’emergenza per il Covid e ha approvato, nell’ambito del decreto legge Covid, una norma che proroga il dpcm con le norme anti contagio ora in vigore al 15 ottobre.

Diventa quindi da subito effettivo l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e in tutti i luoghi chiusi, salvo nelle abitazioni. “L’obbligo della mascherina sarà in vigore da domani”, annuncia il premier Conte.

Il decreto prevede “l’obbligo di avere sempre con sè, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo anche all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi”. Chi non si adegua, per scelta personale o per sbadataggine, rischia multe da 400 euro a 1.000 euro.

Le misure arrivano in una fase di crescita importante dei dati del contagio. La disposizione prevede inoltre, che le Regioni non possano adottare norme meno restrittive di quelle introdotte dal Governo, salvo specifiche eccezioni concordate con il ministro della Salute. Ai governatori resta la possibilità di adottare ordinanze più restrittive.

Entro il 15 ottobre andrà dunque adottato un nuovo dpcm che confermi o aggiorni le regole anti contagio che sarebbero scadute oggi e che sono invece prorogate.

Nel video il discorso del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel pomeriggio quando ha illustrato in un punto stampa le nuove misure di contrasto al contagio da Covid-19 adottate dal Consiglio dei Ministri.