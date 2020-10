Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus

L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è risultato positivo al tampone che la rileva la presenza del virus SarsCov2. Ronaldo, secondo le prime informazioni, risulta positivo ma non ha sviluppato i sintomi della malattia Covid19. È per tanto asintomatico e in isolamento.

La notizia confermata dalla federcalcio di Lisbona arriva nei giorni in cui il calciatore è in ritiro con la nazionale portoghese che domani affronterà la Svezia.