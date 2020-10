Croce Rossa Luino: niente “Foundation Dinner“ per il 2020

«Non è il periodo di riunirsi in troppe persone e mettere a rischio la salute delle stesse, pur consapevoli che avremmo rispettato il distanziamento e tutte le regole in vigore per eventi del genere. La situazione è troppo incerta, serve responsabilità e buon senso», spiega il presidente della Croce Rossa di Luino e valli, Pierfrancesco Buchi.

«Inoltre anche l’aspetto sociale deve essere tenuto in conto: sono troppe le famiglie e le attività lavorative colpite dagli effetti del Covid-19. Creare un contesto conviviale come la nostra cena, pur raccogliendo fondi per la nostra Associazione, non ritengo sia opportuno in questo momento. Si possono sostenere le attività della Croce Rossa anche con altre formule di solidarietà e con contributi diretti, finalizzati proprio ad aiutarci in questo momento di estrema preoccupazione. Sono certo che molti condivideranno questa scelta», conclude il presidente.