Didattica e distanza e trasporti, nuovo incontro tra sindaci e Regione

Ci sarà fra oggi e domani un nuovo incontro fra l’Anci e i sindaci delle città capoluogo della Lombardia e il presidente della Regione Attilio Fontana dopo l’ “approfondito confronto” avuto in mattinata sull’ordinanza con le misure anticovid in particolare per la parte che riguarda la didattica a distanza nelle scuole.

«Oggi abbiamo avuto un approfondito confronto con il Presidente Fontana. Sono aperte una riflessione e una interlocuzione costante – ha spiegato il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra – relative alle più adeguate misure sullo svolgimento delle attività didattiche, ma anche al trasporto pubblico locale e alla complessiva evoluzione della pandemia. Tra oggi e domani avremo un ulteriore incontro».