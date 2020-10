Una domenica senza corrente per molti comuni colpiti dal maltempo

Il maltempo ha causato guasti alle linee elettriche in parecchi comuni del nord della Provincia. Diversi utenti sono rimasti senza corrente anche nella mattinata di domenica 4 ottobre.

Guasti importanti si sono verificati in alcuni dei comuni principali lungo le rive del Lago maggiore. A Porto Valtravaglia, nella frazione di Ligurno sono rimasti senza corrente 113 utenze. Ad Angera i guasti hanno provocato l’interruzione del servizio elettrico per ben 148 utenti. I danni nella frazione Brenna a Laveno Mombello hanno invece lasciato senza luce altre 102 abitazioni. Una serie di guasti a Maccagno in totale ha interrotto la corrente a 25 utenze.

Ad Arcisate la pioggia ha causato guasti lungo le linee elettriche nella frazione di Brenno Useria. Alle dieci del mattino erano 112 gli utenti senza alimentazione.

Al confine con la Svizzera, a Lavena Ponte Tresa un guasto ha provocato l’interruzione della corrente per 47 utenze nei pressi di via Libertà. Disagi anche a Cugliate, dove 13 clienti sono rimasti senza luce.

La situazione non è stata delle migliori neppure in Valcuvia. Nella mattinata di domenica sono rimaste senza energia elettrica 16 utenze a Ferrera di Varese. A Rancio Valcuvia le utenze case senza alimentazione sono state 25 mentre a Bedero Valcuvia 37. A Cuveglio un guasto ha interessato la piccola frazione di Cavona, dove 14 utenti sono rimasti senza luce.