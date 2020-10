“Dona la spesa”, torna la raccolta Coop per aiutare chi si trova in difficoltà

Sabato 17 ottobre si svolgerà la sesta edizione del Dona la spesa! promossa da Coop Lombardia.

La generosità dei soci e dei clienti ha portato alla raccolta, in tre anni, di oltre 332 tonnellate di beni di prima necessità da destinare alle stesse Onlus che hanno supportato sui diversi territori della Lombardia (l’equivalente di 665.000 pasti serviti).

“Dona la spesa” è una campagna promossa da Coop Lombardia in collaborazione con decine di associazioni a scopo benefico per dare vita a una solidarietà a km zero. Quanto raccolto rimarrà sul territorio limitrofi ai negozi per soddisfare le necessità in base al principio della solidarietà.

Nell’ultima edizione sono stati raccolti quasi 59 tonnellate di beni di prima necessità, coinvolgendo 63 enti benefici. Un ringraziamento ai volontari e soci Coop che si prodigano nell’organizzazione dell’evento.

Sabato 17 ottobre l’invito è ad acquistare e consegnare ai volontari presenti nei punti vendita aderenti prodotti per l’igiene e i prodotti alimentari a lunga scadenza, come riso e pasta secca, farina e zucchero, carne e tonno in scatola, pelati o sughi, olio in pet, legumi, caffè e tè, latte UHT, biscotti secchi, marmellate e miele, omogeneizzati e altri alimenti per l’infanzia.