Donald Trump ricoverato per Covid

A poche ore dall’annuncio della sua positività al Covid, il presidente Usa Donald Trump è stato trasportato “per precauzione” al Walter Reed Medical Center, conosciuto come l’ospedale dei presidenti, dove rimarrà ricoverato per alcuni giorni, come spiega una nota della Casa Bianca.

Il presidente è partito con l’elicottero Marine One alle sei del pomeriggio di venerdì 2 ottobre, “resta affaticato ma di buon umore” ed è sottoposto “ad una terapia sperimentale di anticorpi sintetici ritenuta incoraggiante”, ha reso noto il suo medico personale Sean Conley.

Era stato lo stesso Trump giovedì in tarda serata ad informare via Twitter il mondo del suo contagio, un paio d’ore dopo aver annunciato di essersi sottoposto al test insieme a Melania e di essere in quarantena in attesa dei risultati del tampone.

Un controllo deciso dopo il contagio contratto molto probabilmente da Hope Hicks, fedelissima consigliera del presidente. Fonti della Casa Bianca assicurano che il presidente continua a lavorare, ma sono già comunque state annullati i prossimi impegni elettorali