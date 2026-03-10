Varese News

Gallarate/Malpensa

Da Cavaria all’ambasciata vaticana a Washington: Gabriele Giordano Caccia nuovo nunzio apostolico in USA

Il prelato cresciuto nel paese del Varesotto ha ottenuto da Leone XIV un prestigioso incarico, sempre nella carriera diplomatica

Gabriele caccia

Da Cavaria all’ambasciata vaticana a Washington: Gabriele Giordano Caccia, prelato cresciuto a Cavaria, è stato nominato da Papa Leone XIV nunzio apostolico negli Stati Uniti, incarico corrispondente, appunto, a quello di ambasciatore.

Il sacerdote 68enne, nato a Milano ma cresciuto nel Varesotto, era dal 2019 a New York come Osservatore permanente della Santa Sede presso l’Onu, dunque, sempre all’interno della carriera diplomatica pontificia.

Ora si trasferirà nella rappresentanza della Santa Sede nella capitale statunitense. Qui tra l’altro prestava servizio fino al 2025 un altro sacerdote originario del Varesotto, monsignor Luca Caveada, di Caldana di Cocquio Trevisago, attualmente consigliere della nunziatura apostolica in Romania e Repubblica di Moldova a Bucarest.

parroco cavaria con premezzo don gabriele caccia

«Sono onorato e profondamente grato per la decisione del Santo Padre», ha commentato monsignor Caccia, sottolineando di accogliere «questa missione con gioia e trepidazione, incoraggiato dal calore e dall’apertura» che ha già sperimentato nei suoi anni americani. Una missione «al servizio della comunione e della pace» e che inizia nell’anno del 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti, ma anche in un momento particolarmente delicato.

Ordinato sacerdote nel 1983 dal cardinale Carlo Maria Martini, assegnato inizialmente alla parrocchia di Baggio, dopo gli studi a Roma entrò nella carriera diplomatica della Santa Sede nel 1991.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.