Da Cavaria all’ambasciata vaticana a Washington: Gabriele Giordano Caccia nuovo nunzio apostolico in USA
Il prelato cresciuto nel paese del Varesotto ha ottenuto da Leone XIV un prestigioso incarico, sempre nella carriera diplomatica
Da Cavaria all’ambasciata vaticana a Washington: Gabriele Giordano Caccia, prelato cresciuto a Cavaria, è stato nominato da Papa Leone XIV nunzio apostolico negli Stati Uniti, incarico corrispondente, appunto, a quello di ambasciatore.
Il sacerdote 68enne, nato a Milano ma cresciuto nel Varesotto, era dal 2019 a New York come Osservatore permanente della Santa Sede presso l’Onu, dunque, sempre all’interno della carriera diplomatica pontificia.
Ora si trasferirà nella rappresentanza della Santa Sede nella capitale statunitense. Qui tra l’altro prestava servizio fino al 2025 un altro sacerdote originario del Varesotto, monsignor Luca Caveada, di Caldana di Cocquio Trevisago, attualmente consigliere della nunziatura apostolica in Romania e Repubblica di Moldova a Bucarest.
«Sono onorato e profondamente grato per la decisione del Santo Padre», ha commentato monsignor Caccia, sottolineando di accogliere «questa missione con gioia e trepidazione, incoraggiato dal calore e dall’apertura» che ha già sperimentato nei suoi anni americani. Una missione «al servizio della comunione e della pace» e che inizia nell’anno del 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti, ma anche in un momento particolarmente delicato.
Ordinato sacerdote nel 1983 dal cardinale Carlo Maria Martini, assegnato inizialmente alla parrocchia di Baggio, dopo gli studi a Roma entrò nella carriera diplomatica della Santa Sede nel 1991.
