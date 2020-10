Due cittadini di Comabbio positivi al Coronavirus

A Comabbio è ritornato il Coronavirus. Dopo mesi in cui nel comune non si sono verificati casi di contagio, giovedì 15 ottobre l’Ats Insubria ha confermato che due cittadini residenti a Comabbio sono risultati positivi al test del tampone. A comunicarlo è stato il sindaco Marina Paola Rovelli con una lettera pubblicata sul sito di Comune.

Il personale sanitario dell’Ats si è mosso prontamente per far fronte alla situazione, seguendo quanto previsto dal protocollo a completa garanzia del diritto alla salute e alla privacy.

«La situazione nazionale e territoriale – commenta il sindaco di Comabbio – è critica e i numeri dei casi positivi sono purtroppo in crescita. In attesa che venga prodotto un vaccino adeguato c’è una sola cosa da fare ed è rispettare le regole, prima di tutto il distanziamento e l’uso delle mascherine. Pensare che tutto sia passato e che non esista pericolo è assolutamente da evitare così come sono da evitare i comportamenti superficiali o irresponsabili».

«Invito tutti – ha poi aggiunto il sindaco – a essere rispettosi delle regole, per proteggere sé stessi, i propri famigliari e soprattutto le persone che per età o per problemi di salute risultano essere le più a rischio, piccoli gesti di attenzione possono fare la differenza nell’affrontare questi momenti difficili».