Fiamme a Leggiuno, a fuoco un tetto

Attimi di paura questa mattina – martedì 20 ottobre – a Leggiuno: intorno alle ore 9 è scoppiato un incendio sul tetto di uno stabile di via San Primo, strada che si trova a poche decine di metri dal municipio del paese del Medio Verbano.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Ispra e di Varese, accorsi con una autopompa e una autobotte per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata. L’incendio, scoppiato per cause in via di accertamento, ha interessato circa 60 metri quadrati di copertura.

Nel caseggiato sottostante erano presenti quattro persone, ma per fortuna non si registrano feriti o ustionati.