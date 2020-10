Filippo Ganna trionfa ancora al Giro: fuga vincente sulla Sila

Nuova impresa per Filippo Ganna, che dopo la crono di esordio, vince anche la quinta tappa del Giro d’Italia 2020.

Il ciclista della Ineos porta a compimento una lunga fuga solitaria, conclusa con le braccia alzate sotto la pioggia a Camigliatello Silano.

Un’azione iniziata presto, con lo strappo definitivo a 16 chilometri dall’arrivo per staccare De Gendt e Rubio.

Secondo posto per l’austriaco Patrick Konrad della Bora Hansgrohe, terza piazza invece per la maglia rosa Joao Almeida; il portoghese conserva anche la leadership in classifica generale.