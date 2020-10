Fratelli d’Italia Busto Arsizio in piazza contro il governo e il dpcm

Fratelli d’Italia in piazza a Busto Arsizio per protestare (nel rispetto delle norme anti-covid) contro il governo e a sostegno delle categorie colpite dai provvedimenti decisi con l’ultimo Dpcm, baristi e ristoratori in primis, già protagonisti di diverse proteste lungo tutto lo stivale.

A Busto Arsizio, dopo l’ormai famosa manifestazione organizzata da Matteo Sabba durante la prima fase della pandemia, non erano ancora state organizzate iniziative come invece è avvenuto a Varese e Milano, Gallarate seguirà a ruota con una manifestazione prevista per venerdì anche se non è chiaro chi la organizzi.

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia, attraverso il segretario Massimiliano Nardi, invita tutti i cittadini a partecipare domenica 1 novembre alle 10,30 in piazza San Giovanni con mascherina e distanziamento per evitare contagi.