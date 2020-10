“Gli alberi raccontano” nel museo diffuso di Angera

In compagnia di un agronomo e di una guida turistica, la passeggiata tra i prati attorno alla città di Angera diventa un itinerario esperienziale tra storia e botanica: “Gli alberi raccontano”, in programma per la mattinata di domenica 11 ottobre.

Intrecciando archeologia e botanica, le guide racconteranno il passato e la bellezza della natura passeggiando fra gli alberi ed alcuni siti del Museo Diffuso di Angera per riconoscere i segni di una storia plurimillenaria.

Il percorso si snoda per circa 8 chilometri (tra andata e ritorno) tra prati, vigneti, campi e strade di campagna dove ha iniziato ad affacciarsi l’autunno, con tutti i suoi colori.

Partenza alle ore 10 dal Museo Archeologico di Angera (in via Marconi 2) dove si rientrerà per le 13 dopo aver fatto sosta verso mezzogiorno all’agriturismo “Il Vecchio Castagno”, con possibilità di degustazione per gli adulti e merenda per i bambini.

Si consigliano scarponcini o scarpe sportive e una bottiglietta d’acqua.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura della Città di Angera.

La partecipazione all’escursione è gratuita (a pagamento invece l’eventuale degustazione), con necessaria prenotazione telefonando allo 0331 931915 oppure scrivendo a infopoint@comune.angera.it.