A Gorla Minore torna il piedibus, “I piccoli rispettosi delle regole anti-covid”

Sono stati fra i soggetti maggiormente penalizzati dalla pandemia: ci riferiamo ai bambini, di tutte le età, che per diversi mesi non hanno potuto vivere con spensieratezza il loro quotidiano. Eppure i più piccoli hanno saputo mostrare una forza e una resilienza dalle quali noi adulti dovremmo trarre ispirazione. Un esempio di ciò sono i piccoli gorlesi che aderiscono al Pedibus: dopo la riapertura delle scuole, anche questa iniziativa, grazie ai volontari, ha potuto reiniziare in paese.

Sono proprio i volontari di Gorla Minore a evidenziare l’ottimo comportamento dei bimbi che ogni mattina si mettono in fila per recarsi a scuola. Con un messaggio su Facebook hanno voluto raccontare “con immenso piacere e orgoglio” l’atteggiamento costruttivo degli scolari. “I volontari delle linee del gruppo Piedibus di Gorla Minore tengono a ringraziare tutti i bambini partecipanti per il loro spirito di adattamento alle regole anti Covid attuate: igienizzare le mani, farsi provare la febbre e portare la mascherina. I bambini non possono più giocare al solito ritrovo, ma devono dividersi per raggiungere l’ingresso della scuola nei tempi previsti. Accettano di fare tutto questo senza perdere il loro entusiasmo, che manifestano nel ritrovarsi e nel chiacchierare, seppur a distanza. I bambini superano gli adulti”.

E se per tanti adulti l’osservanza delle regole anti Covid è difficile da accettare e rispettare, i più piccoli ancora una volta mostrano una capacità di adattamento da cui tutti dovremmo trarre esempio.