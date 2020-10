Grantola, una classe della primaria in quarantena

La seconda ondata di contagi non risparmia neppure le piccole comunità come quella di Grantola, tra Valcuvia e Valtravaglia dove una classe della scuola primaria è stata messa in quarantena.



Il provvedimento si è reso necessario in applicazione delle norme appositamente definite dalle autorità sanitarie quando si presentano casi di positività.

La decisione è stata presa nella giornata di ieri, martedì e riguarda una sola classe dell’istituto, la Scuola Primaria “G. Rodari” di Via Curtatone, a Grantola, che rientra nelI’istituto Comprensivo Statale “D.Zuretti” di Mesenzana.

È stato applicato il “piano covid“ che scatta in questi casi e che riguarda le specifiche azioni che i genitori devono compiere, come il contatto col medico curante e le indicazioni di Ats.

La notizia è stata confermata dalla dirigente scolastica, dottoressa Katia Fiocchetta: «Un primo evento si è verificato nel plesso centrale dieci giorni fa, alle medie di Mesenzana, e da ieri su indicazione di Ats di Varese ho messo in isolamento una classe del plesso di Grantola», ha spiegato la dirigente dell’istituto che comprende in tutto sei plessi, tra l’altro i primi di tutto l’Alto Varesotto, già nel marzo scorso, a partire con la didattica a distanza.

Ora, secondo le nuove disposizioni in materia di Covid, i bimbi della classe dovranno fare dieci giorni di quarantena ed eseguire i tamponi.

Stesso provvedimento che riguarda anche alcune maestre.