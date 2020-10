La Banca del latte materno di Varese “in rete” grazie a un nuovo software

La Banca del latte dell’Ospedale del Ponte di Varese entra a far parte di una rete nazionale e internazionale, grazie a un software donato dal Lion’s Club Città Giardino all’Università dell’Insubria.

Alla cerimonia di consegna, il 16 ottobre, sono intervenuti il rettore dell’ateneo Angelo Tagliabue e il presidente della Scuola di medicina Giulio Carcano.



Massimo Agosti, professore dell’Insubria e direttore del Dipartimento della Donna e del bambino, commenta: «I dati e i risultati delle indagini sul latte materno donato nella sede di Varese potranno essere messi a confronto in una casistica più ampia e contribuire così allo sviluppo della ricerca scientifica in questo importante settore. L’allattamento al seno rappresenta infatti la best practice dell’alimentazione del neonato e offre vantaggi insuperabili di tipo nutrizionale ed immunologico».

La Banca del latte dell’Ospedale del Ponte, inaugurata a dicembre 2019, garantisce un servizio finalizzato a selezionare le donatrici, raccogliendo, controllando, trattando, conservando e distribuendo latte umano donato, da utilizzare per specifiche necessità dei neonati ricoverati.