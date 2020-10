La pizzoccherata della Croce Rossa sarà solo d’asporto

Data la situazione attuale e le nuove disposizioni di legge, il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana ha deciso di annullare la parte della “Pizzoccherata” che doveva svolgersi all’interno della Mensa della sede di Via Dunant domenica 18 Ottobre.



Rimane confermata la possibilità di prenotare le porzioni di pizzoccheri da asporto.

Sarà possibile ritirare le porzioni prenotate dalle ore 18:30 alle ore 20:00 di domenica 18 ottobre.

Le prenotazioni saranno raccolte entro e non oltre giovedì 15 Ottobre alle ore 13:00.

Con questa decisione il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana vuole tutelare la cittadinanza tutta, i propri collaboratori e coloro che sarebbero entrati in sede per questo momento conviviale. Contribuire alla salvaguardia della salute di tutti è uno dei principi fondamentali che animano la Croce Rossa Italiana e anche con questa scelta vogliamo dimostrare di essere attenti alla sicurezza di tutti i cittadini.

Per mantenere lo storico appuntamento con la ”Pizzoccherata” abbiamo stabilito di confermare e organizzare l’asporto, grazie all’impegno dei nostri volontari, rispettando le norme vigenti e lavorando in massima sicurezza.

Aspettiamo numerose prenotazioni e siamo certi che affiancherete il Comitato C.R.I. di Varese anche in questa nuova occasione.

ASPORTO – Domenica 18 Ottobre:

La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA:

E-mail: eventi@crivarese.it – Cellulare: 366 6454396.

PRENOTAZIONE: sarà possibile prenotare le porzioni di pizzoccheri (10 euro cadauna) fino a Giovedì 15 Ottobre alle ore 13:00.

RITIRO: domenica 18 Ottobre dalle ore 18:30 alle ore 20:00 presso la sede J. H. Dunant, n° 2 a Varese.

La “Pizzoccherata 2020 – DA ASPORTO ” rappresenta un momento da condividere per raccogliere fondi utili a sostenere le attività del Comitato C.R.I. di Varese e rispondere alle sempre più crescenti necessità del territorio e soprattutto delle famiglie che si trovano in difficoltà causate dalla crisi derivata dal Covid-19.