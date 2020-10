Lavori stradali da lunedì sull’A8, occhio alle limitazioni

Sulla A8 Milano-Varese, sul Raccordo Fiera di Milano R37 e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese.

-nelle due notti consecutive di lunedì 19 e martedì 20 ottobre, con orario 21:00-5:00 sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di allacciamento con il Raccordo Fiera di Milano R37, verso Rho e anche in direzione della A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Rho, immettersi sulla A4 verso Torino e seguire le indicazioni per SS33 del Sempione tramite il nodo di Pero;

da Milano verso Monza, immettersi sulla A4 verso Venezia, uscire dallo svincolo di Cormano e seguire le indicazioni per A52/Monza.

Sul Raccordo Fiera di Milano R37:

-nelle due notti consecutive di lunedì 19 e martedì 20 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A8 Milano-Varese, da Rho verso Milano e Varese.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

da Rho verso Varese, immettersi sulla A8 in direzione Milano e invertire il senso di marcia allo svincolo di Milano Viale Certosa;

da Rho verso Milano, immettersi sulla A4 Torino-Trieste dal nodo di Pero.

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-dalle 21:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre, per chi proviene da Monza, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consiglia di proseguire lungo il raccordo Fiera, verso Rho, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano e proseguire sulla A8 verso Varese.