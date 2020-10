Lavori sul cavalcavia, resta chiuso lo svincolo di Solbiate Arno in A8

Sulla A8 Milano-Varese, proseguono le attività di manutenzione del cavalcavia di svincolo e, per tale motivo, è stata prorogata la chiusura dello svincolo di Solbiate Arno, in entrata verso Milano e Varese, fino alle 5:00 di mercoledì 14 ottobre, in modalità permanente.

In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

-verso Milano: Cavaria, al km 34+000;

verso Varese: Castronno, al km 40+100.