Le più importanti criptovalute oltre Bitcoin

Lo sapevate che i famosi Bitcoin non sono le uniche criptovalute in circolazione? Forse no. In molti sconoscono questo mercato florido che in molti considerano il futuro del commercio, magari la maggior parte di voi ha sentito parlare dei Bitcoin ma la realtà è molto più vasta di cosi.

Se sei molto attento a questo mercato inizia a comprare Bitcoin oggi, ma prima leggi questo articolo cosi da farti un’idea generale della situazione odierna.

Migliori Criptovalute in circolazione

Ripple (XRP)

Questa criptovaluta è tra le più importanti attualmente in circolazione. Attualmente risulta essere la terza criptovaluta per capitalizzazione al mondo. Pensate che già a Gennaio del 2020 aveva una capitalizzazione di ben 9,2 miliardi di dolari con un valore complessivo per Token di 0,21,7 dollari. Il segreto del suo successo consiste nei costi ridotti e all’assenza di mining. Tutti i Token XPR di Ripple risulta “pre-minati” questo consente una riduzione della potenza di calcolo riducendo la latenza di rete. In parole povere, il valore resta più costante rispetto altre valute, il che gli permette di avere un certo successo tra le istituzioni finanziarie per le operazioni transfrontalieri.

Ethereum (ETH)

Quest’altra alternativa ai Bitcoin risulta particolarmente sicura. La piattaforma software su cui si muove è decentralizzata, questo permette di creare e avviare degli Smart Contracts nonché applicazioni decentralizzate dette Dapp. Il vantaggio di questo approccio è una certa sicurezza da attacchi hacker, frode di ogni genere o intromissioni esterne, inoltre, permette di ridurre i tempi di latenza eliminando i tempi di inattività. Questa Criptovaluta è attualmente la seconda valuta digitale al mondo per capitalizzazione e si colloca subito dopo i Bitcoin. Nonostante questo i dati di Gennaio 2020 evidenziano come il suo valore si attesti a circa un decimo rispetto i Bitcoin.

EOS (EOS)

Passiamo ora a una delle più recenti criptovalute immesse sul mercato. Lanciata soltanto nel 2018, EOS è un’idea di un volto noto in questo mercato, il suo nome è Dan Larimer. Larimer è il fondatore del cambio valuta digitale Bitshares e della piattaforma social su blockchain Steemit. Essendo stata creata dopo Ethereum presenta anch’essa applicazioni decentralizzate disponibili per gli sviluppatori ma presenta anche notevoli differenze. In primis ha avuto una disponibilità iniziale di monete da record, pari a 4 miliardi di dollari per i suoi investitori del loro crowdsourcing. Il sistema di EOS si basa su un vero e proprio sistema operativo simile a quello dei computer chiamato EOS.IO. Questo sistema crea una rete blockchain per la valuta e le monete EOS stesse. Un sistema molto innovativo per la mancanza totale di mining per la creazione delle sue monete digitali. A Gennaio questa nuova criptovaluta aveva un valore di mercato di 2,7 miliardi di dollari con singolo token che si assestava a circa 2,85,19 dollari.

Queste erano le migliori alternative ai più famosi Bitcoin per quanto riguarda le valute digitali, conoscevate già alcune di esse?