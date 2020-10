L’incontro storico fra due leggendarie chitarre

Che fine aveva fatto Eric “Clapton is God”? Il 1970 fu uno dei suoi anni più produttivi, anche se aveva appena sciolto i Blind Faith. A fine 1969 si era unito per un tour con il gruppo spalla dei suoi Blind Faith, Delaney & Bonnie, e ne venne fuori un bel live. Poi, oltre a partecipare a tanti dischi, incise il suo primo album solista usando proprio la sezione ritmica di quel gruppo, e poi in qualche modo la consolidò (si fa per dire…) usando un nome che non lo facesse protagonista, Derek and the Dominoes. E con questo gruppo fu determinante nella creazione di un capolavoro che vedremo fra qualche settimana. Ma prima incise questo ottimo doppio album, Layla and other assorted love songs, che, anche grazie alla notissima title track, passò alla storia. Fu soprattutto uno straordinario incontro di chitarre, visto che Eric volle insieme a sè il mitico Duane Allman, che lo aveva tanto impressionato: Duane si unì a loro per incidere il disco ma non nel tour che ne seguì – dal quale fu tratto un disco dal vivo – visto che tornò agli Allman Brothers. E c’è una terza mitica chitarra, seppur in maniera virtuale: quella di Jimi, grande amico di Eric, del quale avevano inciso una cover di Little Wing e che morì nel periodo delle registrazioni. Grande musica, grande blues… ma non grandissimo successo, anche se col tempo la critica è ormai unanime nel ritenerlo una delle cose migliori di Clapton.

Curiosità: la title track prende il nome da un poema persiano del 12.mo secolo, “La storia di Layla e Majnun”, che narra di un giovane talmente innamorato da impazzire e non poter più sposare l’amata. Eric si immedesimò con il suo amore allora impossibile – ma si sposeranno anni dopo – per Pattie Boyd, la moglie del suo amico George Harrison. Alcuni ritenevano che a questa relazione fosse già ispirata “While my guitar gently weeps” ma è falso.

Per sentirlo andate qui:

La rubrica “50 anni fa la musica”