Maccagno, domenica la castagnata

Griglia e castagne domenica in piazza a Maccagno.

L’appuntamento è dalle ore 8.00 di domenica 11 ottobre in largo Alpini, il grande spazio con monumento recentemente ristrutturato e in fregio al torrente Giona.

Per questo vista la richiesta dell’associazione Pro Loco di Maccagno con Pino e Veddasca, che chiede di utilizzare il suolo pubblico in località Largo Alpini, per la posa di tavoli e griglia per effettuare la tradizionale castagnata, dalle ore 8.00 di Domenica 11 Ottobre 2020, sino a termine manifestazione.