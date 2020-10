Maccagno, un positivo. Il sindaco: “Non abbassate la guardia”

Torna l’ondata covid, tornano le comunicazioni dei sindaci sulla presenza dei positivi. Proprio come ha fatto Fabio Passera nella giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre: «Vi comunico che in nella serata di ieri ho ricevuto dalle Autorità competenti la notizia di una persona residente a Maccagno con Pino e Veddasca risultata positive alla Covid-19».

«Per ovvi motivi di privacy non saranno rese note le generalità dell’interessata, della quale ci interessa solo verificare il suo stato di salute. Il mio pensiero e la mia vicinanza va a chi è vittima della malattia, insieme all’augurio una pronta e totale guarigione».

«E’ però evidente che non possiamo assolutamente abbassare la guardia rispetta all’emergenza in atto, e che è indispensabile che la cittadinanza segue con estremo rigore le indicazioni che vengono suggerite. Sembrava che questa nuova ondata epidemiologica tenesse al riapro la nostra Comunità, ma era semplicemente un’ipotesi balzana. Basta vedere i numeri che quotidianamente presentano i Comuni che stanno intorno a noi, per capire che era solo un problema di tempo».

«Sono preoccupatissimo della velocità con la quale in Lombardia ma, soprattutto, in Provincia di Varese sta assumendo il problema legato al Coronavirus. Atteniamoci scrupolosamente alle indicazioni impartiteci: uso della mascherina, distanziamento sociale ed evitare assembramenti, frequente pulizia delle mani. Non abbassiamo la guardia, prima che sia troppo tardi», conclude Passera.